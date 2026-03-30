Sono Pasolini Moro e Tortora per ricordare l’abisso italiano

Nella sua carriera, l’attore, regista e autore ha interpretato figure di spicco della storia italiana, tra cui Franco Basaglia, Alcide De Gasperi, Aldo Moro, Luigi Comencini ed Enzo Tortora, quest’ultimo protagonista nella serie Portobello trasmessa su HBOMax. Tra i ruoli ricoperti, ci sono anche interpretazioni di personaggi legati a momenti significativi del Paese. La serie porta in televisione alcune di queste figure e le loro vicende.

Nella sua carriera di attore, regista e autore ha dato il volto a una miriade di italiani che hanno cambiato la storia del Paese, tra gli altri Franco Basaglia, Alcide De Gasperi, Aldo Moro, Luigi Comencini e da ultimo Enzo Tortora nella serie Portobello, ora in onda su HBOMax. Ha collaborato con Marco Bellocchio, Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana e Paolo Virzì e si è portato a casa due David di Donatello, cinque Nastri d'Argento, due Maschere d'oro e un Premio Ubu. Da oggi al 10 maggio Fabrizio Gifuni porta a Bologna e Modena un progetto inedito che ha concepito per Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale e Fondazione Cineteca di Bologna Attraversando quei corpi: Moro e Pasolini, i fantasmi della nostra Storia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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