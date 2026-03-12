Attraversando quei corpi | Moro e Pasolini i fantasmi della nostra storia

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Il progetto, appositamente ideato da Fabrizio Gifuni per ERT e Cineteca, mette in dialogo il linguaggio teatrale e quello cinematografico: i due spettacoli a cui l’artista ha riservato negli anni una parte centrale del proprio lavoro - Il male dei ricci. Ragazzi di vita e altre visioni, dedicato al corpo poetico e politico di Pier Paolo Pasolini, e Con il vostro irridente silenzio. Studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro - in scena al Teatro Storchi di Modena dal 15 al 19 aprile e... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

