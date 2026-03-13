Pier Paolo Pasolini fu ucciso il 2 novembre 1975 sulla spiaggia di Ostia, mentre Aldo Moro fu rapito e ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978, con il suo corpo trovato in via Caetani, nel centro di Roma. Questi due eventi segnano due momenti tragici della storia italiana degli anni Settanta. Entrambi i decessi hanno avuto un forte impatto pubblico e sono ancora ricordati come momenti oscuri di quel periodo.

Pier Paolo Pasolini venne ucciso il 2 novembre 1975 sulla spiaggia di Ostia. Aldo Moro fu assassinato dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978, e il suo corpo ritrovato in via Caetani, nel cuore di Roma. Ma entrambi non sono mai ‘andati via’ realmente: "I loro corpi insepolti continuano a occupare da mezzo secolo il palcoscenico della nostra storia di ombre. E sono corpi fantasmatici, politici, poetici, simbolici, su cui il nostro Paese continua a inciampare. A volte li si tira da una parte o dall’altra, se ne vorrebbe prendere un pezzo e dimenticare tutto il resto. Quei corpi ancora ci scuotono e ci interrogano", esordisce Fabrizio Gifuni. C’è un ‘prima’ e un ‘dopo’ le morti di Pasolini e di Moro "che tracciano una sorta di linea di confine nella storia dell’Italia – aggiunge il celebre attore e regista –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Attraverso quei corpi’: "Pasolini e Moro sono le nostre ombre"

"Attraversando quei corpi: Moro e Pasolini, i fantasmi della nostra storia"

