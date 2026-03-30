Ieri, domenica 29 marzo, è stato ospite del programma televisivo “Verissimo” Filippo Nardi, noto in Italia da quasi 25 anni dopo un episodio pubblico legato alle sigarette. Durante l’intervista, Nardi ha raccontato di aver avuto un’infanzia difficile in collegio, segnata da episodi di bullismo e da punizioni severe da parte dei docenti. Ha inoltre rivelato di essere caduto in depressione e di aver camminato nudo sotto la neve alle tre di notte.

Ieri, domenica 29 marzo, è stato ospite al salotto di “Verissimo” Filippo Nardi, diventato popolare in Italia quasi 25 anni fa dopo essere andato in escandescenze per le sigarette. Da lì è passata una intera vita dopo la seconda edizione del “Grande Fratello” nel 2001. “Sono molto sereno, ho vari problemi che abbiamo tutti – ha detto Nardi-, però sotto il disagio sono arrivato a una serenità diciamo, ho ancora quel caratterino. Perdere le staffe? Non rinnego che è stata la mia fortuna, però si tratta di 25 anni fa, e se io non avessi migliorato e smorzato qualche spigoletto, forse non sarei l’uomo che sono adesso. Ho smesso di fumare sigarette tanti anni fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono caduto in depressione con una infanzia orribile in collegio, vittima di bullismo. I professori ci maltrattavano con punizioni pessime. Ho corso nudo sotto la neve alle 3 di notte”: lo rivela Filippo Nardi

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