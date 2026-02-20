La rivelazione di Rosa Chemical | Dopo Sanremo sono caduto in depressione Il bacio con Fedez? Lo rifarei ma qualche critica mi ha colpito

Rosa Chemical ha spiegato di aver attraversato un momento difficile dopo la partecipazione a Sanremo 2023. La sua esperienza al festival ha portato a un calo di umore e a una crisi depressiva, che ha duramente influenzato il suo vissuto quotidiano. Il cantante ha anche ricordato il bacio con Fedez, dicendo che lo rifarebbe, nonostante alcune critiche ricevute. La sua testimonianza mette in luce le conseguenze emotive di un grande evento pubblico.

«Dopo Sanremo sono andato in depressione». A raccontare il periodo più difficile della sua vita è Rosa Chemical, che ripercorre il momento buio vissuto dopo il Festival della musica italiana del 2023. «Sanremo è stato un grande punto di svolta, perché da lì ho davvero capito di aver bisogno di aiuto, di essere malato. Questo mostro nella mia vita c'è sempre stato. Il punto è che non mi sono mai curato, pensavo di non aver bisogno di chiedere aiuto. Ora mi sto curando e sto molto meglio. Avrei dovuto iniziare prima», spiega durante la sua partecipazione a Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato alle 17.

