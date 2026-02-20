Rosa Chemical | Dopo il Festival di Sanremo sono caduto in depressione Il bacio con Fedez? Lo rifarei

Rosa Chemical ha spiegato che il suo stato di depressione è iniziato subito dopo il Festival di Sanremo 2023, dove ha attirato molte attenzioni grazie anche al bacio con Fedez. La causa principale, secondo lui, è stata la pressione mediatica e il sovraccarico di commenti sui social. Durante l'intervista a Ciao Maschio, il cantante ha raccontato di aver vissuto momenti difficili, ma anche di non rimpiangere quell’episodio. Rosa ha aggiunto di essere pronto a rifare quel gesto senza esitazioni.

Ospite di Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo in onda il sabato pomeriggio su Rai 1, Rosa Chemical ha rivelato di essere caduto in depressione dopo il Festival di Sanremo 2023 nel quale fece parlare di sé anche per il bacio a Fedez. Il cantante ha affermato che la kermesse musicale per lui ha rappresentato un paradosso: "Sanremo è stato il grande spartiacque. Da artista noto nell'underground sono diventato mainstream. Devo tutto ad Amadeus, al Festival: gli devo molto. Ma non ero pronto al caos mediatico che è successo dopo. Mi ha fatto capire di essere malato e di aver bisogno di aiuto".