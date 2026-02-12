Fabrizio Corona nel mirino di Agcom | cosa rischia davvero il suo canale YouTube?

Fabrizio Corona rischia grosso. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sta indagando sul suo canale YouTube “Falsissimo”. Dopo aver rimosso alcuni video, l’ente controlla se ci siano violazioni di diffamazione o altre norme sugli influencer. Corona potrebbe trovarsi di fronte a sanzioni o addirittura a una possibile sospensione del canale. La vicenda tiene banco tra i suoi follower e gli addetti ai lavori.

Agcom indaga su “Falsissimo”: tra video rimossi, accuse di diffamazione e gli influencer, il canale YouTube di Corona potrebbe essere a rischio. Scopri cosa sta succedendo. Fabrizio Corona ha appena tagliato un traguardo importante: il suo canale YouTube ha superato il milione di iscritti. Un traguardo che, secondo le regole di YouTube, vale l’ambita targa d’oro. Ma mentre il pubblico clicca e segue, le autorità iniziano a bussare alla porta. Il Tribunale di Milano ha già ordinato la rimozione di due video e bloccato la pubblicazione di un nuovo contenuto, tutti legati al polverone mediatico intorno ad Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Fabrizio Corona rischia di perdere il suo canale Falsissimo, che conta oltre un milione di iscritti.

