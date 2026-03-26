Buoni pasto Edenred cosa rischia la società dopo l' istruttoria Antitrust | commissioni elevate nel mirino

L'Autorità Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Edenred, società che gestisce i buoni pasto, per presunte pratiche abusive legate alle commissioni applicate. La verifica riguarda specificamente le commissioni considerate elevate e le modalità di applicazione di tali costi, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle eventuali sanzioni. La società è ora sotto osservazione per comportamenti che potrebbero violare le norme sulla concorrenza.

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei buoni pasto. Edenred, secondo l’Autorità, avrebbe attuato “una strategia per trasferire oneri ingiustificati sulla grande distribuzione, con la conseguenza di possibili maggiori costi per i consumatori”. La società rischia una sanzione amministrativa. Il comunicato di Antitrust sull'istruttoria sui buoni pasto Edenred Ispezioni nelle sedi di Edenred La reazione di Edenred all'istruttoria dell'Antitrust Il commento dell'Unione Nazionale Consumatori Cosa rischia Edenred Il comunicato di Antitrust... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Buoni pasto Edenred, cosa rischia la società dopo l'istruttoria Antitrust: commissioni elevate nel mirino Articoli correlati L’Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto EdenredL’ Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred per un presunto abuso di posizione dominante... Edenred, Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto(Adnkronos) – L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred per un presunto abuso di... Contenuti utili per approfondire Buoni pasto Temi più discussi: Edenred, Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto; Lo Spazio Franco festeggia otto anni di teatro; Dramma all’alba sull’A4 verso Bergamo: un morto e lunghe code; Vittima e carnefice, il dialogodella dittatura. Buoni pasto Edenred: Antitrust avvia istruttoria per abuso posizione dominante. E il titolo va a piccoEdenred, l'Antitrust avvia istruttoria per abuso di posizione dominante nel settore dei buoni pasto e il titolo crolla a Parigi. Cosa viene contestato e come replica l'azienda ... msn.com Buoni pasto Edenred, cosa rischia la società dopo l'istruttoria Antitrust: commissioni elevate nel mirinoAntitrust ha reso noto di aver avviato un'istruttoria nei confronti di Edenred per presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei buoni pasto. virgilio.it L’istruttoria dell’Antitrust sui buoni pasto Edenred riporta al centro un meccanismo che, secondo l’Autorità, avrebbe scaricato nuovi oneri sulla Grande Distribuzione. Nel mirino ci sono le “condizioni penalizzanti” imposte agli operatori, tra costi più alti e tempi d - facebook.com facebook L'Antitrust avvia l'istruttoria sui buoni pasto Edenred. Presunto abuso di posizione dominante, oneri su Gdo e maggiori costi su consumatori. #ANSA x.com