Minaccia con un coltello e rapina un giovane in piazza delle Vettovaglie | arrestato

Nella centralissima piazza delle Vettovaglie, un giovane è stato rapinato con un coltello. L’aggressore, un uomo di 30 anni, è stato subito arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa il 31 gennaio. La vittima è uscita illesa, mentre l’arresto ha chiuso un episodio che aveva suscitato molta paura tra i passanti.

Il malvivente era inoltre destinatario di un ordine di carcerazione perchè ritenuto responsabile di diverse rapine a minimarket cittadini Arrestato lo scorso 31 gennaio dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa un cittadino straniero di 30 anni, ritenuto responsabile di una rapina a mano armata avvenuta nel cuore della città.L'intervento è scattato intorno alle 4 del mattino, a seguito di una segnalazione giunta al 112. I militari sono intervenuti tempestivamente sul Lungarno Pacinotti, dove hanno individuato e bloccato il soggetto, che poco prima, in piazza delle Vettovaglie, aveva minacciato un giovane con un coltello, riuscendo a sottrargli il telefono cellulare.

