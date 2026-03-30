Sondaggi politici FdI è in calo il Pd avanza | su anche il M5s chi vince

I sondaggi politici recenti mostrano una diminuzione dei consensi per il partito di centrodestra, mentre il partito di centrosinistra registra un aumento. Anche il Movimento 5 Stelle ha visto una crescita nei sondaggi. La Lega, invece, recupera terreno e si avvicina a Forza Italia.

FdI è in calo. Il Pd avanza. Sale anche il M5s. La Lega recupera terreno e si avvicina a Forza Italia. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci tocca la soglia di sbarramento. Ecco l'ultimo sondaggio Noto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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