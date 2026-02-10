Sondaggi politici FdI in calo crolla la Lega | il partito di Vannacci debutta al 3,3% chi vince

I sondaggi politici mostrano un calo netto per Fratelli d’Italia e Lega. Entrambi hanno perso consensi nell’ultima settimana, mentre il nuovo partito di Vannacci, Futuro Nazionale, guadagna terreno. Debutta al 3,3%, esattamente la somma dei voti che i due alleati hanno perso. La situazione si muove rapidamente e nessuno può ancora prevedere come evolverà.

