Sondaggi politici FdI in calo crolla la Lega | il partito di Vannacci debutta al 3,3% chi vince
I sondaggi politici mostrano un calo netto per Fratelli d’Italia e Lega. Entrambi hanno perso consensi nell’ultima settimana, mentre il nuovo partito di Vannacci, Futuro Nazionale, guadagna terreno. Debutta al 3,3%, esattamente la somma dei voti che i due alleati hanno perso. La situazione si muove rapidamente e nessuno può ancora prevedere come evolverà.
Drastico calo per FdI e Lega. A strappare voti ai due alleati sembra essere il nuovo partito di Vannacci, Futuro Nazionale, che debutta nei sondaggi con il 3,3% (una cifra che corrisponde esattamente alla somma dei consensi persi da Lega e FdI nell'ultima settimana). Ecco l'ultimo Swg.🔗 Leggi su Fanpage.it
