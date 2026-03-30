I sondaggi politici evidenziano un calo di consensi per il partito di destra, mentre il partito di centrosinistra registra un aumento. Contestualmente, il movimento di protesta di sinistra rafforza la propria posizione, alzando il livello di pressione sugli altri attori politici. I risultati indicano come i recenti eventi referendari abbiano influenzato l’orientamento degli elettori.

Il terremoto politico scatenato dagli ultimi eventi referendari inizia a mostrare i suoi effetti reali nelle tasche del consenso dei partiti italiani. L’ultima rilevazione firmata Noto fotografa un momento di estrema fragilità per la maggioranza, con Fratelli d’Italia che segna il passo. Per il partito della premier, il periodo attuale è tutt’altro che sereno: tra una campagna referendaria definita “disastrosa” e una sconfitta bruciante alle urne, i consensi scivolano al 29% (-0,5%). Non sembrano aver sortito l’effetto sperato le recenti epurazioni tattiche; dopo la doccia fredda del voto, Meloni ha ottenuto le dimissioni di figure chiave come il sottosegretario Andrea Delmastro, la capo di gabinetto Giusi Bartolozzi e la ministra Daniela Santanchè. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggi politici, FdI è in calo, il Pd avanza: alza il tiro anche il M5s. Chi vince

Articoli correlati

Leggi anche: Sondaggi politici, FdI è in calo, il Pd avanza: su anche il M5s, chi vince

Leggi anche: Sondaggi politici, FdI in calo, crolla la Lega: il partito di Vannacci debutta al 3,3%, chi vince

Tutto quello che riguarda Sondaggi politici

Temi più discussi: Sondaggio Porta a Porta: batosta referendum per Meloni e FdI dopo la sconfitta?; I sondaggi post referendum: FdI cala, crescono Pd e M5S, ma il sorpasso del campo largo non c'è; Sondaggi politici, sorpasso del campo largo sul centrodestra. In calo FdI, Avs sopra la Lega; Campo largo avanti (di poco) al centrodestra nei sondaggi dopo il referendum giustizia.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia crolla, salgono Pd e M5s: la rilevazione dopo la crisi nel governoFdI crolla ai minimi. Balzo in avanti del Pd. Salgono anche M5s e FI. Stabile la Lega. È l’effetto referendum che ha colpito la premier dopo dopo la sconfitta alle urne e le dimissioni di Santanchè, D ... fanpage.it

Sondaggi politici dopo il referendum: FdI resta primo partito, ma in calo. Il Pd si avvicinaLa settimana politica italiana si è aperta sotto il segno del referendum sulla riforma della Giustizia, con il risultato che ha visto prevalere il No. Secondo ... thesocialpost.it

Sondaggi politici, sorpasso del campo largo sul centrodestra. In calo FdI, Avs sopra la Lega Sondaggi politici, sorpasso del campo largo sul centrodestra. In calo FdI, Avs sopra la Lega La valutazione del sorpasso fa emergere il ruolo trasversale di Futuro Nazi - facebook.com facebook

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia perde ancora voti: un elettore su due non ha nessuna fiducia in Meloni x.com