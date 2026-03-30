Soldati robot umanoidi in Iran? Le opzioni per un possibile blitz Usa

In Iran si ipotizza l'impiego di soldati robot umanoidi equipaggiati con intelligenza artificiale. Si tratta di macchine progettate per operare in missioni di avvicinamento in aree costiere e desertiche. Questi robot rappresentano una possibile novità nell'ambito delle operazioni militari, con l'obiettivo di svolgere ruoli di avanguardia senza coinvolgere direttamente truppe umane. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sull'uso di questi dispositivi.

In una intervista al Financial Times Trump ha affermato che intende impadronirsi del petrolio iraniano con un blitz sull’isola di Kharg. Affermazione che conferma l’intenzione di compiere raid terrestri in Iran. Mini invasioni mordi e fuggi per le quali il Pentagono avrebbe dei piani per risparmiare vite umane. L’analisi di Gianfranco D’Anna Glocal war, globale e locale la guerra delle guerre combattuta da remoto a distanza di migliaia di chilometri è pronta per l’esordio dei soldati robot umanoidi dotati di intelligenza artificiale da mandare in avanscoperta sui litorali e i deserti dell’Iran. Finora top secret, i robot umanoidi made in... 🔗 Leggi su Formiche.net

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