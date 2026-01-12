Iran in rivolta Trump valuta le opzioni | cyberattacchi sanzioni e possibile intervento militare

L’Iran è al centro di proteste prolungate, spingendo gli Stati Uniti a valutare diverse risposte. Martedì, il presidente Donald Trump riceverà aggiornamenti sulle opzioni operative disponibili, che includono cyberattacchi, sanzioni e possibili interventi militari. La situazione richiede un’analisi attenta delle misure più appropriate per gestire la crisi, nel rispetto degli interessi internazionali e della stabilità regionale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarà informato martedì sulle opzioni operative messe a punto dall'amministrazione statunitense per rispondere alle proteste che da due settimane attraversano l'Iran. Secondo funzionari americani, il briefing rappresenta il primo confronto formale sulle possibili contromisure, mentre dalla Casa Bianca continuano a partire avvertimenti sempre più espliciti contro la repressione messa in atto dal regime di Teheran. L'incontro, che riunirà i vertici della politica estera e della difesa, servirà a delineare i prossimi passi. Sul tavolo ci sono diverse ipotesi: dal rafforzamento delle fonti informative antigovernative online all'impiego di strumenti di guerra cibernetica contro obiettivi militari e civili iraniani, fino all'inasprimento del regime sanzionatorio e, come scenario estremo, a un'azione militare diretta.

Rivolta in Iran: sangue e blackout. Trump valuta l'uso della forza

Iran: continua la repressione delle proteste. Trump valuta l'opzione militare - La crisi iraniana entra in una fase di drammatica escalation, mentre la repressione delle proteste popolari si aggrava giorno dopo giorno e coinvolge sempre più attori internazionali

L'Iran è in rivolta. Milioni di uomini e donne coraggiose, da giorni – in realtà da anni – stanno sfidando un regime odioso che per troppo tempo ha schiacciato nel sangue e soffocato nelle carceri i movimenti sociali che reclamavano diritti e libertà.

Iran, la rivolta non si ferma. Nonostante una selvaggia repressione

