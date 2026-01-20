Sala dei Giganti sold out per VOCES8 | trionfo per l’unica data veneta di Give Me Your Stars

Sabato 17 gennaio, la Sala dei Giganti ha registrato il tutto esaurito per l’unica tappa veneta di VOCES8, il gruppo vocale inglese ospite di Musikè, la rassegna promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. L’evento ha suscitato grande interesse tra il pubblico, confermando il successo della manifestazione e l’apprezzamento per la qualità musicale proposta.

Sold out e applausi scroscianti hanno accolto, sabato 17 gennaio, l’unica data in Veneto di VOCES8, gruppo vocale inglese ospite di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.Il formidabile ensemble ha presentato Give Me Your Stars, un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it VOCES8 a Padova per Musikè: unica data in Veneto con “Give Me Your Stars”Voces8 si esibirà a Padova, presso la rassegna Musikè, con lo spettacolo “Give Me Your Stars”. Leggi anche: In Sala Vanni l'artista The Niro per l'unica data toscana Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Sala dei Giganti e Museo di scienze archeologiche e d'arte: apertura straordinaria dei gioielli dell'Università al Liviano - PADOVA - Il 5 aprile, come ogni primo sabato del mese, si rinnova l'appuntamento con il Sabato del Liviano, l'apertura straordinaria che permette a padovani e turisti di scoprire e ammirare la Sala ... ilgazzettino.it Sala dei Giganti, il gioiello di Palazzo Liviano: «Un viaggio alla scoperta della storia di Padova» VIDEO - PADOVA - Il 5 aprile, come ogni primo sabato del mese, si rinnova l'appuntamento con il Sabato del Liviano, l'apertura straordinaria che permette a padovani e turisti di scoprire e ammirare la Sala ... ilgazzettino.it Avevo fatto un video sulla Sala dei Giganti (Palazzo Te, Mantova) splendida opera di Giulio Romano. Facebook me l’ha segnalato per violenza . Ci riproviamo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.