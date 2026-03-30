Un incendio ha interessato un'abitazione a Gorizia, causando l'intervento dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di soccorso, due persone sono state messe in sicurezza insieme a quattro cani domestici. Non sono stati segnalati feriti gravi. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. La struttura è stata evacuata durante le operazioni di spegnimento.

Scoppia un incendio a Gorizia e i vigili del fuoco portano in salvo due persone e quattro cani domestici. È successo alle ore 9.40 di oggi, 30 marzo 2026, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con una squadra un'autobotte un'autoscala e il funzionario di guardia in Via Alcide De Gasperi a Gorizia per l'incendio di un appartamento sito al terzo piano di uno stabile di quattro piani. Le due persone sono state accompagnate fuori dal palazzo e, siccome avevano respirato i fumi della combustione, sono state prese in carico dal personale sanitario che le ha trasportate all'ospedale per accertamenti. Altri tre inquilini del condominio, a scopo precauzionale, sono stati fatti uscire. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Soggiorno in fiamme a Gorizia, salvate due persone e quattro cani

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