Alia il tribunale rigetta il ricorso di alcune organizzazioni | Nessuna condotta antisindacale

Il Tribunale ordinario di Termini Imerese ha rigettato il ricorso presentato da alcune organizzazioni sindacali avverso il Comune di Alia, stabilendo che non vi è stata una condotta antisindacale da parte dell’Amministrazione. La vicenda riguardava alcune contestazioni legate alle relazioni sindacali interne all’Ente. Durante il processo sono stati ripercorsi i momenti del confronto tra il Comune, assistito dal legale Fabio Toto, e le organizzazioni sindacali, ricostruendo il dialogo che si è sviluppato tra le parti nel corso della trattativa. Secondo il giudice, il fatto che su alcuni punti della trattativa non si sia raggiunto un accordo, non può essere considerato automaticamente una violazione dei diritti sindacali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

