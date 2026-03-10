Finanziati 6 nuovi progetti per persone con disabilità in Brianza | in arrivo 1 milione e 630mila euro

In Brianza sono stati finanziati sei nuovi progetti dedicati alle persone con disabilità, destinati a supportare l’inclusione sociale e l’integrazione lavorativa. La regione Lombardia ha stanziato 20,8 milioni di euro per il triennio 2026-2028, destinando risorse anche a queste iniziative. Dei 76 progetti totali approvati in tutta la regione, sei riguardano la provincia di Monza e della Brianza, per un totale di 1,63 milioni di euro.

Sei progetti finanziati per la provincia di Monza e Brianza su 76 totali. Parliamo dei progetti per inclusione e integrazione socio-lavorativa che, grazie ai nuovi fondi stanziati dalla regione Lombardia per il triennio 2026-2028, saranno finanziati in toto per un totale di 20,8 milioni di euro di cui più di un milione e mezzo destinati alla provincia brianzola. "Per la prima volta - prosegue l'assessora - saranno coinvolte anche le persone con disabilità acquisite a seguito di trauma o malattie degenerative. Proprio a loro è dedicata una linea di intervento specifica finalizzata all’acquisizione di nuove abilità e strategie utili all’inserimento o reinserimento nel contesto socio-lavorativo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

