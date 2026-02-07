Legacoop e l’housing sociale Il modello UniAbita fa scuola e vola da Cinisello al Libano

Legacoop Lombardia sta portando il suo modello di housing sociale, chiamato UniAbita, oltre i confini italiani. L’obiettivo è creare politiche abitative più inclusive, che funzionano bene a Cinisello e ora attirano l’attenzione anche in Libano. Giuseppe Attilio Dadda, alla guida di Legacoop Lombardia, spiega che il progetto vuole offrire soluzioni abitative più accessibili e sostenibili, puntando su una collaborazione tra cooperative e istituzioni. Per ora, il modello fa scuola e si prepara a espandersi.

Politiche abitative inclusive e oltre i confini nazionali. A cercare una forma nuova di social housing è Legacoop Lombardia, guidata da Giuseppe Attilio Dadda. Nei giorni scorsi, insieme a diverse realtà del Nord Milano ha ospitato Tarek Osseiran, vicedirettore del programma nazionale UN-Habitat Libano, e Rony Lahoud, presidente e direttore generale di Public Corporation for Housing. Presidente, si va a costruire in Libano? "A ottobre abbiamo partecipato al secondo Forum sociale delle Nazioni Unite a Doha, per verificare se il nostro modello potesse essere esportabile e scalabile in altre realtà, dove c’è relativa stabilità politica, si può lavorare con università, sperimentare, dare una mano alla popolazione civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legacoop e l’housing sociale . Il “modello UniAbita” fa scuola e vola da Cinisello al Libano Approfondimenti su Legacoop Lombardia CNA Lombardia: “Housing sociale da rilanciare subito per rispondere alla crisi abitativa” Infiltrazioni e caldaia rotta nell'housing sociale del Comune: "Aspetto un intervento da tre mesi"

