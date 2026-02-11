Paura all' ospedale di Termini si fa misurare la pressione e poi prende a pugni l' infermiera | arrestato

Un uomo di 60 anni si è scagliato contro gli operatori dell’ospedale di Termini Imerese. Dopo aver fatto misurare la pressione, ha improvvisamente preso a pugni un’infermiera. L’intera scena si è trasformata in un momento di paura, con il personale che ha cercato di difendersi dall’aggressione. Alla fine, le forze dell’ordine sono intervenute e l’uomo è stato arrestato.

Pomeriggio di terrore e violenza quello vissuto ieri all'ospedale di Termini Imerese dove, un pregiudicato di 60 anni in evidente stato di alterazione alcolica, "ha trasformato il presidio sanitario in un campo di battaglia, arrivando ad aggredire il personale in servizio e a sfidare le forze.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Termini Imerese

Un uomo irregolare ha aggredito una donna a pugni in volto, poi ha ferito tre agenti intervenuti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Termini Imerese

Argomenti discussi: Ho avuto paura di morire. Aspettiamo da mesi presidio di polizia. Parla il medico picchiato da un paziente; Paura a Recco, sorpresi da un'onda: due feriti all'ospedale, uno è grave; Paura sulla provinciale (FOTO), perde il controllo dell'auto e il viaggio si conclude ruote all'aria: 64enne in ospedale; Roma, Ho avuto paura di morire, aggressioni ai medici una sconfitta per tutti.

Paura a Recco, sorpresi da un'onda: due feriti all'ospedale, uno è graveDue persone ricoverate all'ospedale San Martino di Genova dopo essere state travolte dalle onde a Recco. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16. I due sono stati sopresi da un'onda e hanno ... primocanale.it

Fontanellato, pedone investito da un'auto: trasportato all'ospedale di FidenzaPaura a Fontanellato, dove questa mattina (verso le 10) un pedone è stato investito da un'auto. Lo scontro è avvenuto lungo via Baruffini: immediato l'arrivo del 118 che ha trasportato il ferito, un 5 ... gazzettadiparma.it

A 5 anni si può avere paura di andare all’ospedale... ma c’è un modo per farla sparire. Se un bambino entra in uno spazio accogliente può cambiare tutto: meno lacrime, più sorrisi, più voglia di giocare. Una rampa per arrampicarsi, un angolo lettura pie - facebook.com facebook