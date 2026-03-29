È arrivato in Italia il primo farmaco per smettere di fumare | serve la ricetta ed è rimborsabile

In Italia è stato approvato il primo farmaco per smettere di fumare, disponibile su prescrizione medica e coperto dal sistema di rimborso. La sostanza si basa su una pianta nota per i suoi fiori gialli simili al glicine, appartenente alla specie del Cytisus laburnum, comunemente chiamata maggiociondolo. La sua introduzione rappresenta un passo importante nella lotta al tabagismo nel paese.

Dalle foglie e dai semi di una pianta, il maggiociondolo, si estrae il principio attivo del primo farmaco per smettere di fumare ad aver ottenuto la rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale Un grappolo di fiori gialli simili al glicine, appartenente alla pianta del Cytisus laburnum - comunemente nota come maggiociondolo - custodisce la chiave biochimica per una nuova era nel trattamento del tabagismo in Italia. Dalle foglie e dai semi di questa leguminosa si estrae infatti la citisina, il principio attivo (detto anche citisiniclina) contenuto nel primo farmaco per smettere di fumare ad aver ottenuto la rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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