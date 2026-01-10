Il 90% degli adolescenti usa lo smartphone a letto l’esperto spiega i danni | Cellulare sul comodino l’errore che rovina il sonno
La maggior parte degli adolescenti utilizza lo smartphone a letto, spesso senza rendersene conto. Secondo gli esperti, questa abitudine può compromettere la qualità del sonno e avere effetti negativi sulla salute. La campagna
La campagna "Il Nemico Invisibile" rappresenta una delle iniziative del Ministero dell'Istruzione e del Merito dedicate al contrasto della dipendenza digitale tra i giovani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
