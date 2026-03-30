Slittano i lavori della scuola di Ponte Nuovo Spadoni LpRa | IL lupo perde il pelo ma non il vizio

I lavori per la costruzione del nuovo edificio scolastico a Ponte Nuovo sono stati rimandati. Il consigliere comunale di una lista politica ha commentato la notizia affermando che, nonostante il tempo passi, alcune abitudini resistono. La decisione di posticipare i lavori è stata comunicata ufficialmente, senza indicare una nuova data di completamento. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle cause del rinvio.

"Purtroppo il lupo perde il pelo ma non il vizio". Così il consigliere comunale di Lista per Ravenna-Lega Gianfranco Spadoni commenta la notizia del rinvio del termine dei lavori del nuovo plesso scolastico di Ponte Nuovo. "Purtroppo ormai la prassi riguardante l’ultimazione dei lavori pubblici avviene con il constante rinvio: valgano, come esempio, il ponte di Grattacoppa, il nuovo Palazzetto dello sport, il ponte sullo scolo Lama di via Trieste". "Ma nel caso del plesso di Ponte nuovo finanziato in buona parte con fondi del Pnrr per 9 milioni 130 mila, se l’opera non verrà realizzata nei tempi previsti si rischia di perdere il finanziamento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Slittano i lavori della scuola di Ponte Nuovo, Spadoni (LpRa): "IL lupo perde il pelo ma non il vizio" Articoli correlati Tariffa rifiuti, Spadoni (LpRa) punge Confcommercio: "Critiche giuste, ma arrivano fuori tempo massimo""Leggo in questi giorni, condividendone i contenuti e le preoccupazioni, la nota articolata del presidente della Confcommercio locale sull’aumento... Sosta e rincari, Spadoni (LpRa): "Un ticket unico parcheggio-bici per salvare il centro""Il nuovo provvedimento riguardante la disciplina della circolazione e della sosta nelle aree pedonali nelle ztl e nei centri abitati, com’era...