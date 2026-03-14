Tariffa rifiuti Spadoni LpRa punge Confcommercio | Critiche giuste ma arrivano fuori tempo massimo

Il consigliere comunale di LpRa commenta le recenti critiche di Confcommercio sull’aumento della tariffa rifiuti, sottolineando che le osservazioni sono condivisibili ma arrivano troppo tardi. La nota del presidente locale dell’associazione aveva espresso preoccupazioni e proteste riguardo all'incremento delle tariffe, che sono state ora commentate dal rappresentante politico, che evidenzia la tempistica delle proteste.

"Leggo in questi giorni, condividendone i contenuti e le preoccupazioni, la nota articolata del presidente della Confcommercio locale sull’aumento della tariffa puntale sui rifiuti. In realtà, tutte le criticità evidenziate dall’associazione fotografano una situazione molto pesante che riguarda imprese e famiglie con aumenti spropositati rispetto alla qualità del servizio offerto. Il nuovo sistema che dovrebbe premiare chi differenzia correttamente ed è in grado di adoperarsi positivamente per migliorare il servizio, di fatto resta solo un’enunciazione di principio poiché non si riscontrano elementi di premialità a fronte, appunto di un’ intensa attività richiesta al privato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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