Sosta e rincari Spadoni LpRa | Un ticket unico parcheggio-bici per salvare il centro

Un nuovo provvedimento sulla circolazione e la sosta nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato sta causando problemi alla viabilità, con effetti evidenti sul costo delle soste. Spadoni, rappresentante di LpRa, ha proposto di istituire un ticket unico per parcheggio e biciclette nel tentativo di ridurre le difficoltà nel centro cittadino. La misura ha suscitato reazioni e discussioni tra cittadini e operatori.

"Il nuovo provvedimento riguardante la disciplina della circolazione e della sosta nelle aree pedonali nelle ztl e nei centri abitati, com’era prevedibile, sta creando non pochi problemi soprattutto sul piano della viabilità generale con ripercussioni dannose come l’aumento del costo delle soste destinato a incidere soprattutto sulle famiglie e sulle attività commerciali specie quelle situate nel centro storico. Si è trattato di una decisione che avrebbe dovuto essere affrontata solo dopo aver aumentato il numero dei parcheggi a corona del centro, oltre ad avere puntato seriamente sull’efficientamento del trasporto pubblico, ma nessuno di questi aspetti è stato affrontato preventivamente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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