Sky | Retegui favorito su Pio Esposito contro la Bosnia

Domani sera l’Italia affronterà in finale play-off la Bosnia per qualificarsi al prossimo Mondiale, che si terrà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Sky ha segnalato Retegui come favorito su Pio Esposito per questa partita. La sfida si svolgerà in un match decisivo per la qualificazione alla fase finale del torneo internazionale.

L’Italia domani sera affronterà la Bosnia per la finale play-off per accedere al prossimo Mondiale, che si giocherà quest’estate tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il ct Gattuso provato in allenamento la coppia d’attacco Retegui-Kean. Dunque, non dovrebbero esserci cambi offensivi per la Nazionale, con Francesco Pio Esposito che partirebbe di nuovo dalla panchina, come contro l’Irlanda del Nord. La coppia Retegui-Kean potrebbe essere riconfermata contro la Bosnia. Come riportato da Sky Sport: Mattinata di lavoro a Coverciano per l’Italia di Gattuso che nel pomeriggio partirà da Firenze alla volta di Sarajevo. Il ct ha mischiato un po’ le carte avendo a disposizione tutti e 28 i giocatori convocati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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