Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Italia, potrebbe essere convocato per la partita di martedì contro la Bosnia, decisiva per il passaggio ai Mondiali. La sua presenza viene discussa in relazione alla possibile formazione della squadra, che affronta questa sfida determinante. La decisione del tecnico sarà comunicata nelle prossime ore, in vista dello svolgimento della partita.

Francesco Pio Esposito potrebbe mettere “in crisi” il ct dell’Italia Rino Gattuso in vista del match di martedì contro la Bosnia, finale play-off per accedere ai prossimi Mondiali che si giocheranno quest’estate. L’attaccante classe 2005 dell’Inter è subentrato nel secondo tempo contro l’Irlanda del Nord, al posto di Retegui, giocando bene in coppia con Moise Kean e partecipando a tutte le azioni offensive della Nazionale. Gattuso sceglierà Pio Esposito o Retegui contro la Bosnia?. Come riportato da Sky Sport: “Troppo netta la differenza tra l’Italia con Pio e senza. Retegui ci mette il cuore, era a Coverciano già una settimana prima degli altri per lavorare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pio Esposito titolare contro la Bosnia? Sky: “Con lui è un’altra Italia”

Articoli correlati

Chivu e le due certezze nel derby contro il Milan: una è Pio Esposito, l’altra… Lo scenariodi Redazione Inter News 24Chivu ha due certezze in vista del derby di questa sera contro il Milan: una è Pio Esposito, l’altra sono i fischi a...

Pio Esposito titolare in Italia Irlanda del Nord? A cosa sta pensando davvero Gattuso per i playoff Mondiali. La mossa del ct azzurro!Udinese, Gianpaolo Pozzo racconta: «Si parlava di 300 milioni ma non vogliamo vendere…Dico questo sul futuro di Solet e Davis» Calciomercato Juve:...

Aggiornamenti e notizie su Pio Esposito

Temi più discussi: Italia d'assalto, Pio Esposito è al top: Gattuso ha l'arma in più; Perché Pio Esposito non gioca titolare Italia-Irlanda del Nord: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo; Inter, il Guardian su Pio Esposito: Ma è immune alla paura? Avere un attaccante che…; Arena, Pio Esposito e i giovani del futuro. Svolta Figc: meno tattica e più talento.

Contro la Bosnia Retegui o Pio Esposito? La scelta degli opinionistiDopo la vittoria sull'Irlanda del Nord, l'Italia si prepara alla finale playoff che vale il Mondiale contro la Bosnia. Davanti, accanto a Kean,. tuttomercatoweb.com

Italia, Esposito meglio di Retegui: dal gesto di Kean al pressing dei social, perché l’interista può essere titolare in BosniaDopo la prova di Pio Esposito contro l’Irlanda del Nord partendo dalla panchina molti tifosi dell'Italia spingono per vederlo titolare accanto a Kean e al posto di Retegui nella gara in Bosnia ... sport.virgilio.it

Gli Azzurri festeggiano, ma non per la loro partita. Durante i rigori tra Galles e Bosnia, le telecamere sorprendono Dimarco, Vicario, Meret e Pio Esposito mentre esultano per il verdetto. In studio si prova a evitare quelle immagini, ma la regia decide di mandarl - facebook.com facebook

Pio Esposito dal 1' con la Bosnia Le ultime da Coverciano #SkySport #Italia #PioEsposito x.com