La Škoda Peaq 2026 rappresenta il nuovo maxi SUV elettrico del marchio ceco, destinato a consolidare la gamma di veicoli a zero emissioni. In questa introduzione, vengono presentate le informazioni disponibili aggiornate riguardo al suo design, tecnologie e caratteristiche principali, offrendo una panoramica chiara e precisa su quello che si può aspettare dal modello di prossima uscita.

Ecco tutte le informazioni aggiornate che si conoscono finora sulla Škoda Peaq 2026, l’attesissima nuova ammiraglia elettrica del marchio ceco. Cos’è la Škoda Peaq. La Škoda Peaq è il nuovo modello elettrico flagship a sette posti della casa automobilistica ceca Škoda. È un SUV elettrico di grande dimensione che va a completare e allargare la gamma di modelli BEV (100% elettrici) del marchio, ponendosi al vertice della lineup Skoda. Il nome Peaq si ispira alla parola inglese “peak” — che significa cimavertice, sottolineando il ruolo di punta di questo modello nella gamma. Debutto e produzione. Anteprima mondiale: prevista per l’estate del 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Skoda Peaq 2026: come sarà il nuovo maxi suv elettrico

