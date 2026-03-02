Sanremo tra tecnica vocale e musica da consumo | il commento di Silvia Chiminelli a Unplugged Playlist

Sanremo continua a suscitare discussioni, con opinioni che spaziano tra apprezzamenti e critiche sulla qualità della musica e sulla tecnica vocale dei partecipanti. Nell’ultima puntata di Unplugged Playlist, Sofia ha commentato alcuni aspetti della manifestazione, evidenziando come il festival si confronti tra la musica autentica e quella considerata di più semplice consumo. La trasmissione ha approfondito questi temi, senza tralasciare le diverse opinioni emerse.

Un Sanremo che divide, ma soprattutto fa pensare. Nell'ultima puntata di Unplugged Playlist, Sofia Riccaboni ha ospitato Silvia Chiminelli per una chiacchierata schietta (e molto tecnica) sull'edizione appena conclusa: tra sorprese inattese, riflessioni sul livello medio delle performance e un tema che torna come un ritornello amaro, quello dell'educazione musicale che – secondo Chiminelli – in Italia rischia di perdere profondità e rigore. La prima osservazione di Silvia Chiminelli parte da un concetto chiave: il palco dell'Ariston come traguardo, non come trampolino. Eppure, dice, in questa edizione per alcuni è sembrato l'opposto: un "punto di partenza" più che una consacrazione.