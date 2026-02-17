Pattinaggio medaglia d' oro per l' Italia anche nell' inseguimento a squadre
L’Italia conquista la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità, grazie alla loro performance durante la finale contro gli Stati Uniti. I pattinatori italiani hanno mantenuto un ritmo elevato dall’inizio alla fine, sorprendendo gli avversari con una strategia ben studiata. La squadra ha dimostrato grande coordinazione, portando a casa il risultato dopo aver mantenuto una velocità costante e incisiva.
Gli azzurri dell'inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità conquistano la medaglia d'oro, chiudendo la finale davanti agli Stati Uniti. L'impresa al Milano Speed Skating Stadium è targata da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti. La loro è la 24esima medaglia conquistata dall'Italia ai Giochi di Milano-Cortina. Terza la Cina, che ha vinto la finale per il bronzo contro l'Olanda. L'oro olimpico centrato da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti nell'inseguimento a squadre di pattinaggio velocità su pista lunga arriva a vent'anni esatti da quello di Torino 2006. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Oro Italia nell'inseguimento a squadre di Pattinaggio velocitàOro Italia conquista la sua 24ª medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 grazie alla vittoria nell'inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità, dopo aver superato le avversarie in una gara intensa e combattuta.
Impresa super degli azzurri, è oro nell'inseguimento a squadre di pattinaggioL’Italia ha conquistato l’oro nell’inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità, grazie a una prestazione spettacolare degli azzurri.
L'Italia domina gli Stati Uniti: è medaglia d'oro nel pattinaggio di velocità. Il riscatto di Davide Ghiotto dopo le lacrime
