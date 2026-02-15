Annunciati i lavori di sistemazione e miglioramento idraulico del tratto del fiume Pescara che attraversa Spoltore

A marzo partiranno i lavori di sistemazione del fiume Pescara a Spoltore, dopo che le recenti piene hanno evidenziato problemi di allagamenti in via Arno. Il Comune ha deciso di intervenire per rafforzare le sponde e prevenire futuri allagamenti, coinvolgendo imprese specializzate nella manutenzione dei corsi d’acqua.

A marzo inizieranno i lavori di sistemazione e miglioramento idraulico del tratto del fiume Pescara che attraversa Spoltore, nell'area di via Arno al confine con San Giovanni Teatino.Il sindaco Chiara Trulli, l'assessore all'Ambiente Stefano Burrani e i tecnici del Genio Civile, hanno effettuato un sopralluogo per visionare l'area dove il fiume si allarga e si forma un piccolo isolotto.?L'intervento prevede la pulizia della lanca fluviale (braccio abbandonato di un fiume, ndr), la riprofilatura delle sponde e il ripristino della sezione idraulica originaria per facilitare il deflusso delle acque.🔗 Leggi su Ilpescara.it

