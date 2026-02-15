Annunciati i lavori di sistemazione e miglioramento idraulico del tratto del fiume Pescara che attraversa Spoltore
A marzo partiranno i lavori di sistemazione del fiume Pescara a Spoltore, dopo che le recenti piene hanno evidenziato problemi di allagamenti in via Arno. Il Comune ha deciso di intervenire per rafforzare le sponde e prevenire futuri allagamenti, coinvolgendo imprese specializzate nella manutenzione dei corsi d’acqua.
A marzo inizieranno i lavori di sistemazione e miglioramento idraulico del tratto del fiume Pescara che attraversa Spoltore, nell'area di via Arno al confine con San Giovanni Teatino.Il sindaco Chiara Trulli, l'assessore all'Ambiente Stefano Burrani e i tecnici del Genio Civile, hanno effettuato un sopralluogo per visionare l'area dove il fiume si allarga e si forma un piccolo isolotto.?L'intervento prevede la pulizia della lanca fluviale (braccio abbandonato di un fiume, ndr), la riprofilatura delle sponde e il ripristino della sezione idraulica originaria per facilitare il deflusso delle acque.🔗 Leggi su Ilpescara.it
A Spoltore nasce il comitato del "No" alla Nuova Pescara: quello del "Sì" lo invita a un confronto pubblico
Il comitato del "sì" alla Nuova Pescara di Spoltore: "Nessun riscontro da quello del 'no' per un confronto, di cosa ha paura?"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: L'AI Hub protagonista del 'Nairobi AI Forum' organizzato da Italia, Kenya e Undp: annunciati 4 protocolli d'intesa; Manutenzioni, Biancani e Della Dora annunciano: Partono gli interventi di rifacimento del porfido nel centro storico: si inizia il 16 febbraio con il Ponte Vecchio; God of War Trilogy Remake e God of War Sons of Sparta annunciati allo State of Play; Via ai lavori sulla linea: Ripristinate l’orario.
Masci annuncia il via ai lavori del Parco Nord, insorge l'opposizione(ANSA) - PESCARA, 14 FEB - Ci sarà un'area interamente rigenerata. Sarà un processo che darà nuova linfa a Pescara nord e a tutta la città. Così il sindaco di Pescara, Carlo Masci, nel corso di una ... msn.com
Manfredi annuncia: Approvati i lavori per lo stadio MaradonaNapoli merita uno stadio all’altezza della sua storia, dei suoi tifosi e del suo futuro di città sempre più moderna ... napolitoday.it
Ciak Telesud. . A Paternò restano in attesa del rifacimento dell’asse stradale i residenti di contrada Scalilli. I lavori annunciati come pronti a partire oltre 4 mesi fa, forse, si spera, vedranno presto la luce del sole facebook