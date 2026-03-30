Sinner vince il Miami Open e avvicina il numero uno

Da corrieretoscano.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner ha vinto il Miami Open, battendo in finale il tennista ceco con il punteggio di 6-4 6-4. La partita si è conclusa dopo aver subito un’interruzione causata dalla pioggia. Con questa vittoria, l’azzurro si avvicina alla posizione più alta del ranking mondiale. La finale si è svolta in Florida, dove il torneo si è giocato su campi all’aperto.

MIAMI – Sinner vince il Miami Open e compie un passo decisivo verso la vetta del ranking mondiale. L’azzurro ha battuto in finale il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 6-4 6-4, conquistando il titolo in Florida al termine di una partita segnata anche da un’interruzione per pioggia. Con questo successo, Jannik  completa la doppietta Indian Wells-Miami, il cosiddetto Sunshine Double, risultato centrato da pochi giocatori nella storia del tennis. Il dato più significativo riguarda però la continuità: l’italiano è il primo a riuscirci senza perdere nemmeno un set lungo tutto il percorso nei due tornei Masters 1000. La finale è stata condizionata dal maltempo, con uno stop di circa un’ora e mezza che ha rallentato il ritmo della sfida. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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