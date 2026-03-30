Capolavoro Sinner a Miami | piega Lehecka vince il Sunshine Double e si avvicina ancora ad Alcaraz

Jannik Sinner ha conquistato il titolo al Miami Open, vincendo la finale contro Jiri Lehecka. Con questa vittoria, ha completato lo Sunshine Double, dopo aver già ottenuto il successo a Indian Wells. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che si avvicina ulteriormente a Rafael Alcaraz nella classifica mondiale.

Jannik Sinner batte Jiri Lehecka nella finale del Miami Open e completa lo storico Sunshine Double dopo il successo a Indian Wells. L'azzurro conquista il 26° titolo ATP in carriera e accorcia le distanze dal numero uno del ranking di Carlos Alcaraz. Nemmeno la pioggia lo ha destabilizzato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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