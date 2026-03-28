Nel torneo di Miami, il giocatore ha battuto il tennista tedesco e si è qualificato per la finale. Durante l'incontro, ha commentato di sentirsi abbastanza bene, anche se avverte un po’ di affaticamento alle gambe, ma ha anche detto di provare molta adrenalina nei momenti decisivi. Con questa vittoria punta a conquistare il cosiddetto Sunshine double e il primo posto nel ranking mondiale.

“ Sto abbastanza bene, ovviamente sento un po’ le gambe ma c’è anche tanta adrenalina soprattutto nei punti importanti. Anche il pubblico mi ha dato tanto questo torneo sin dall’inizio quindi cerchiamo di spingere domenica il più possibile”. Lo ha detto Jannik Sinner, nell’intervista in campo, dopo la vittoria contro Alexander Zverev nella semifinale del Miami Open, che ha portato a 32 la sua serie di set consecutivi vinti nei Masters 1000 e gli ha aperto le porte dell’undicesima finale in questa categoria di tornei. Una partita di altissimo livello. “ Ho avuto la sensazione che sia stata una partita di altissimo livello da parte di entrambi, quindi sono stati solo un paio di punti a fare la differenza oggi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sinner batte Zverev e va in finale a Miami: Sunshine double e primo posto nel ranking nel mirino

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