Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP di Miami, battendo in finale il tennista che si era qualificato come primo favorito. La finale si è conclusa con il risultato di tre set a zero, con un punteggio di 7-6, 6-4, 6-2. Sinner si è aggiudicato il suo primo titolo ATP in questa stagione, mentre il finalista è stato eliminato dopo aver vinto la prima frazione.

Jannik Sinner è sempre più nella leggenda, non solo del tennis italiano, ma di quello mondiale. Al Miami Open, il n.2 al mondo ha battuto in finale Jiri Lehecka (n.22) col punteggio finale di 6-4, 6-4, completando così il ‘Sunshine Double‘, ovvero la doppietta nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Una finale condizionata da un pausa di più di un’ora dovuta all’arrivo della pioggia nel primo game del secondo set. Nella storia del tennis maschile, Sinner è l’ottavo a farcela, ma è il primo a completare l’opera senza perdere alcun set nel percorso. Una statistica che si inserisce nell’altro record raccontato già negli scorsi giorni: sono infatti ora 34 i set vinti consecutivamente dall’azzurro nei Masters 1000, a partire dal cammino immacolato sul cemento indoor di Parigi (novembre 2025). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner trionfa nell’Atp di Miami, Lehecka ko in finale

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