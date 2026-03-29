LIVE Sinner-Lehecka ATP Miami 2026 in DIRETTA | inizia la finale!

Alle 18, si sarebbe dovuto disputare il match tra ErraniPaolini e SiniakovaTownsend, ma l'incontro è stato cancellato a causa della pioggia. Nel frattempo, la finale tra Sinner e Lehecka all’ATP Miami 2026 è iniziata, con la diretta disponibile online. La partita tra Sinner e Lehecka rappresenta uno dei momenti principali della giornata; le condizioni meteorologiche hanno influenzato il programma delle partite sul campo principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-SINIAKOVA-TOWNSEND DALLE 18.30 22.30 Si comincia! Lehecka al servizio. 22.29 Ci si avvia a chiudere il riscaldamento. 22.28 Lehecka che ha impressionato per il rendimento al servizio, come Sinner, e nello stesso tempo ha avuto un rendimento molto continuo. 22.27 Da capire per Sinner quale sarà il rendimento col dritto, colpo che ha avuto un andamento ondivago nel corso di questo torneo. 22.26 Iniziano i 3? di riscaldamento. 22.26 Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere. Sarà quindi Lehecka a servire per primo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: inizia la finale! Articoli correlati LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: c’è un cambio di campo, nuovo programma per la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI... LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: i giocatori entrano in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI... 32 Sets WON! Sinner Is Rewriting Tennis History Right Now Tutto quello che riguarda LIVE Sinner Lehecka ATP Miami 2026 in... Temi più discussi: Sinner-Lehecka, la finale domenica alle 21 su Sky; Miami, Sinner-Lehecka 0-0: la cronaca LIVE della finale; Live Jirí Lehecka - Jannik Sinner - Miami Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 29/03/2026; LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: caccia al Sunshine Double con l’incognita meteo. LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: i giocatori entrano in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI ... oasport.it Sinner-Lehecka, diretta live finale Miami: la pioggia blocca tuttoDiretta live della finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, con l'azzurro che punta a completare uno storico Sunshine Double ... sport.virgilio.it LIVE Sinner-Lehecka, ecco la finale di Miami: finalmente si comincia! https://tinyurl.com/mw6nb23e - facebook.com facebook Sinner-Lehecka, finale a Miami in diretta | Jannik a caccia del secondo titolo in Florida x.com