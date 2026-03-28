A che ora Sinner-Lehecka Finale ATP Miami 2026 | programma tv streaming

Da oasport.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale del torneo ATP di Miami del 2026 si terrà a breve, con il match tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka. Si tratta della seconda finale stagionale per il tennista italiano, che aveva già raggiunto l’ultimo atto in un altro importante torneo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming.

Seconda finale dell’anno e anche consecutiva per Jannik Sinner. Dopo Indian Wells, il numero due del mondo ha raggiunto l’ultimo atto anche a Miami, dove affronterà il ceco Jiri Lehecka. Un traguardo raggiunto grazie alla bella vittoria in due set contro Alexander Zverev. Non è bastata una versione extra lusso del tedesco per avere la meglio dell’altoatesino che si è imposto con il punteggio di 6-3 7-6. Questa è la sedicesima vittoria consecutiva nei Masters 1000 per Sinner, una striscia che prosegue dal torneo di Parigi della fine dell’anno scorso. Soprattutto l’azzurro ha portato a 32 il numero dei set vinti di fila nei 1000, migliorando ancora di più un record che è già tutto suo nel mondo ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

a che ora sinner lehecka finale atp miami 2026 programma tv streaming
© Oasport.it - A che ora Sinner-Lehecka, Finale ATP Miami 2026: programma, tv, streaming

Articoli correlati

Sinner-Lehecka: streaming gratis e diretta TV Mediaset, Sky Sport, o TV8? Dove vedere finale MiamiDomenica 29 marzo alle ore 21 italiane all'”Hard Rock Stadium” si disputerà il match Sinner-Lehecka, valevole per la finale del Masters 1000 di...

Sinner-Dzumhur oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingEsordio per Jannik Sinner a Miami in quello che sarà un sabato pomeriggio italiano, nonché un’ora di pranzo della Florida, tutto da vedere.

Altri aggiornamenti su A che ora Sinner Lehecka Finale ATP...

Temi più discussi: Jannik Sinner in finale al Miami Open 2026 contro Jiri Lehecka: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner, dove vedere la finale a Miami contro Jiri Lehecka: orario e chi è l'avversario; Sinner-Lehecka, finale Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Sinner in finale senza perdere set! Zverev, niente rivincita.

Sinner-Lehecka, finale Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tvIl campione azzurro ha raggiunto la sua seconda finale consecutiva battendo come a Indian Wells ancora Alexander Zverev ... corrieredellosport.it

A che ora finale Sinner in tv: data, orario, diretta streaming Masters 1000 Miami 2026A che ora gioca in finale Jannik Sinner in tv: data, orario, diretta, streaming, canale, avversario Masters 1000 Miami 2026 ... spaziotennis.com

Trova facilmente notizie e video collegati.