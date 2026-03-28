A che ora Sinner-Lehecka Finale ATP Miami 2026 | programma tv streaming

La finale del torneo ATP di Miami del 2026 si terrà a breve, con il match tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka. Si tratta della seconda finale stagionale per il tennista italiano, che aveva già raggiunto l’ultimo atto in un altro importante torneo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming.

Seconda finale dell’anno e anche consecutiva per Jannik Sinner. Dopo Indian Wells, il numero due del mondo ha raggiunto l’ultimo atto anche a Miami, dove affronterà il ceco Jiri Lehecka. Un traguardo raggiunto grazie alla bella vittoria in due set contro Alexander Zverev. Non è bastata una versione extra lusso del tedesco per avere la meglio dell’altoatesino che si è imposto con il punteggio di 6-3 7-6. Questa è la sedicesima vittoria consecutiva nei Masters 1000 per Sinner, una striscia che prosegue dal torneo di Parigi della fine dell’anno scorso. Soprattutto l’azzurro ha portato a 32 il numero dei set vinti di fila nei 1000, migliorando ancora di più un record che è già tutto suo nel mondo ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

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