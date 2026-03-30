Il tennista italiano ha vinto anche il torneo di Miami, battendo in finale l’avversario in due set, 6-4, 6-4. La partita si è svolta in una giornata caratterizzata da pioggia e condizioni di tempo sfavorevoli. Con questa vittoria, Sinner ha completato il Sunshine Double, diventando l’unico giocatore a non aver perso un set nei due tornei 1000 statunitensi di inizio primavera. Durante la premiazione, ha dedicato la vittoria a Kimi e a Bezzecchi.

Miami, 30 marzo 2026 - Durante l'arco di una giornata piuttosto uggiosa Jannik Sinner entra (ancora una volta) nell'Olimpo del tennis mondiale mettendo a segno il cosiddetto Sunshine Double, unico tennista al mondo a non concedere nemmeno un set nei due tornei 1000 americani di inizio primavera. Nelle pieghe di questa ennesima finale della sua ancora giovanissima carriera, l'altotesino ha dimostrato una solidità come sempre fuori dal comune, non rischiando praticamente nulla e andando a prendersi i break decisivi nei momenti clou di una gara che il volenteroso giocatore ceco Lehecka, ha provato a mettere in discussione però senza mai riuscirci davvero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner trionfa anche a Miami. Lehecka battuto 6-4, 6-4. La dedica a Kimi e a Bezzecchi

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