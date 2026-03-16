Sinner trionfa a Indian Wells | battuto Medvedev in finale 7-6 7-6 Prima volta nel torneo californiano Con dedica a Kimi Antonelli

Jannik Sinner ha vinto il suo primo Masters 1000 a Indian Wells, sconfiggendo in finale Daniil Medvedev con due set a 0, entrambi decisi al tie-break. La partita è durata meno di due ore e si è conclusa con un punteggio di 7-6, 7-6. La finale rappresenta il primo successo nel torneo californiano per il giocatore italiano, che ha dedicato la vittoria a Kimi Antonelli.

INDIAN WELLS – Ce l’ha fatta, Jannik Sinner: per la prima volta in carriera vince il Masters 1000 di Indian Wells. Battuto in finale il russo Daniil Medvedev, numero 11 del tabellone e della classifica Atp, col punteggio di 7-6 (6), 7-6 (4) dopo poco meno di due ore di gioco. Quindi la dedica a un amico, un altro italiano trionfatore: Kimi Antonelli. Che ha vinto il Gran Premio di Cina a Shangai. Sotto il sole cocente della California, con temperature intorno ai 33 gradi, Sinner ha lottato e ha “domato” il rivale, reduce dalla bella vittoria in semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Questo successo nel “Bnp Paribas Open”, primo Masters 1000 della stagione, disputato sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden (con montepremi totale pari a 9. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sinner trionfa a Indian Wells: battuto Medvedev in finale (7-6, 7-6). Prima volta nel torneo californiano. Con dedica a Kimi Antonelli Articoli correlati Indian Wells, da Sinner a Berrettini fino a Paolini nel femminile: il programma del torneo californianoGli azzurri all’assalto del Masters 1000 californiano: esordio per Sinner e Musetti, Berrettini sfida Zverev, Paolini nel tabellone femminile Il... Leggi anche: Sinner trionfa a Indian Wells: gioca la partita perfetta e batte in una splendida finale Medvedev Approfondimenti e contenuti su Indian Wells Temi più discussi: Jannik Sinner vince Indian Wells 2026! Battuto in finale Daniil Medvedev, risultato e cronaca della partita · Tennis ATP oggi; Tennis, Indian Wells: Sinner vince in 2 set. Avanti anche Paolini; Jannik Sinner trionfa a Indian Wells: è il primo italiano a vincere il Masters 1000 in California; Indian Wells, Sinner vince la battaglia con Fonseca. E litiga con due tifosi. Jannik Sinner trionfa agli Indian Wells: battuto Medvedev, primo titolo del suo 2026Il numero 2 del mondo, dopo un inizio di stagione difficile, trova il primo successo della nuova stagione ... msn.com Sinner trionfa a Indian Wells: battuto Medvedev in finale (7-6, 7-6). Prima volta nel torneo californiano. Con dedica a Kimi AntonelliCe l'ha fatta, Jannik Sinner: per la prima volta in carriera vince il Masters 1000 di Indian Wells. Battuto in finale il russo Daniil Medvedev, numero 11 del tabellone e della classifica Atp, col punt ... firenzepost.it Jannik, il Re del deserto Con un doppio 7-6 Sinner batte Daniil Medvedev e trionfa per la prima volta in carriera a Indian Wells x.com Cobolli resta sorpreso dalla pesantezza del trofeo di Indian Wells Belinda Bencic scoppia a ridere facebook