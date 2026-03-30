Sinner trionfa anche a Miami | come cambia la classifica Atp

Jannik Sinner ha vinto anche il torneo di Miami, aggiudicandosi il secondo Masters 1000 disputato a marzo negli Stati Uniti. In finale, il tennista italiano ha battuto il ceco Jiri Lehecka con due set consecutivi, entrambi 6-4. La vittoria di Sinner ha influito sulla classifica ATP, che ha subito variazioni a seguito di questo risultato.

Dopo Indian Wells, Jannik Sinner ha vinto anche il secondo Masters 1000 che viene disputato a marzo negli Usa, cioè il torneo di Miami: niente da fare per il ceco Jiri Lehecka, regolato in due set con un doppio 6-4. Il fuoriclasse azzurro è l’ottavo nella storia del tennis (maschile) a mettere a segno in singolare la prestigiosa doppietta statunitense, nota come “ Sunshine double ”. Ma nessuno prima di Sinner c’era riuscito senza perdere nemmeno un set. Ecco come cambia la classifica Atp dopo questo successo. Jannik Sinner (Ansa). Sinner è ora molto vicino a Alcaraz. Vincendo il Miami Open, Sinner ha conquistato punti pesanti nella corsa al primo posto del ranking Atp, avvicinando Carlos Alcaraz in testa alla classifica generale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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