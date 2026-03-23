Il Masters 1000 di Miami diventa improvvisamente un crocevia importante nella stagione di Jannik Sinner. Il motivo non riguarda direttamente l’altoatesino, in campo questa notte contro il francese Moutet, bensì il suo rivale. Carlos Alcaraz è crollato al terzo turno contro Sebastian Korda: sconfitta per 6-3, 5-7, 6-4. Lo statunitense, testa di serie numero 32 del torneo, è riuscito a giocare alla pari con lo spagnolo e anzi a sorprenderlo nel momento decisivo, rubandogli il servizio sul 5-3 e chiudendo la partita. Con il numero 1 subito fuori, ora Sinner ha l’occasione per accorciare in testa al ranking Atp. La nuova classifica mondiale di oggi, lunedì 23 marzo, è ancora ufficiosa: diventerà definitiva dopo Miami. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alcaraz crolla a Miami, Sinner può avvicinarsi alla vetta: la nuova classifica Atp

Articoli correlati

Jannik Sinner avvicina Carlos Alcaraz nella ATP Race: la nuova classifica e come può cambiare a MiamiJannik Sinner occupa il secondo posto nella ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la...

Dopo la sconfitta di Alcaraz, Sinner a Miami può davvero fare punti utili in classificaAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Contenuti utili per approfondire Alcaraz crolla

Temi più discussi: Nuovo ranking ATP: sorridono Sinner e Medvedev, crollo Tsitsipas. E in vista di Miami…; ATP Miami, il futuro può attendere: Alcaraz non fa sconti a Fonseca e lo batte in due set; Tennis, Jasmine Paolini e Carlos Alcaraz eliminata a Miami; Tennis: Miami; Alcaraz fuori, battuto da statunitense Korda.

Lo sfogo di Carlos Alcaraz contro Korda a Miami: Me ne vado a casa, più di così non posso fareRaramente, per non dire mai, si era visto così nervoso Carlos Alcaraz. La sfida di Miami contro l’americano Sebastian Korda, vinta da quest’ultimo in tre ... oasport.it

«Gli avversari con me giocano al massimo, voglio andare a casa». Lo sfogo di Alcaraz sconfitto da Korda a MiamiSebastian Korda ha firmato una delle vittorie più importanti della sua carriera a Miami, ma il tema centrale del match rimane la sconfitta di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero 1 ... ilmessaggero.it

Carlos Alcaraz non crolla all'esordio contro Joao Fonseca nel match più atteso di giornata: doppio 6-4, per il n. 1 ora c'è Korda facebook