Sinner dopo Indian Wells numero uno più vicino Il calendario per assalto ad Alcaraz

Jannik Sinner si avvicina alla vetta del ranking ATP dopo aver vinto il Masters 1000 di Indian Wells, battendo in finale Daniil Medvedev. Con questa vittoria, l'italiano riduce il divario con Carlos Alcaraz, eliminato dal russo nella semifinale del torneo. Ora Sinner punta a conquistare il primo posto nella classifica mondiale, seguendo il percorso tracciato dal torneo americano.

(Adnkronos) – Jannik Sinner all'assalto del primo posto nel ranking. Il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells battendo Daniil Medvedev in finale, accorciando così su Carlos Alcaraz, eliminato proprio dal russo nella semifinale del torneo americano, nella classifica Atp. Ora per Sinner arriva Miami, altro appuntamento in cui l'attuale numero due. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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