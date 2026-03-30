In un match degli ATP Miami 2026, il tennista ha concluso in due set contro il suo avversario, con punteggi di 6-4 e 6-4. Con questa vittoria, ha realizzato il

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.39 Sinner ha vinto gli ultimi tre Masters 1000 senza perdere neppure un set. La striscia è arrivata a quota 34. Anche in questo caso, si tratta di un record. 1.38 22 vincenti e 19 errori gratuiti per Sinner; 16-28 il saldo per Lehecka. 1.38 Si poteva fare di più con le palle break (218), ma ci si può accontentare anche così. 1.36 10 ace per Sinner, che ha servito il 65% di prime, ottenendo addirittura il 92% dei punti (3336). La resa con la seconda è stata del 47% (919). 1.35 Sinner si aggiunge a Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Rios (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006, 2017), Novak Djokovic (2011, 2014, 2015, 2016). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka 6-4, 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: PERFECT SUNSHINE DOUBLE! Primo nella storia!

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