Sinner mette pressione all’Italia di Gattuso | Grandi Kimi e Bez Ora c’è una partita in Bosnia…

Il tennista italiano ha commentato le recenti vittorie di piloti e motociclisti nazionali, sottolineando l’importanza delle affermazioni sportive del paese. Dopo aver conquistato il titolo al Miami Open 2026, ha ricordato le imprese di grandi campioni come Kimi e Bez. Attualmente, si prepara per una partita in Bosnia, portando avanti il suo impegno internazionale.