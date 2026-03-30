Sinner mette pressione all’Italia di Gattuso | Grandi Kimi e Bez Ora c’è una partita in Bosnia…
Il tennista italiano ha commentato le recenti vittorie di piloti e motociclisti nazionali, sottolineando l’importanza delle affermazioni sportive del paese. Dopo aver conquistato il titolo al Miami Open 2026, ha ricordato le imprese di grandi campioni come Kimi e Bez. Attualmente, si prepara per una partita in Bosnia, portando avanti il suo impegno internazionale.
Il campione italiano di tennis celebra le vittorie "tricolori" in F1 e MotoGp dopo aver trionfato al Miami Open 2026. Manca ancora una cosa per fare filotto, gli Azzurri ai Mondiali: "Ma non chiedetemi pronostici". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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