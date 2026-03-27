La Bosnia si prepara a rappresentare l’ultimo ostacolo tra l’Italia e la qualificazione al Mondiale 2026. La nazionale balcanica, con giocatori come il 40enne Dzeko e il 18enne Alajbegovic, affronta una sfida decisiva. L’allenatore Gattuso ha commentato che la squadra dovrà affrontare una prova molto difficile, paragonandola a scalare l’Everest. La partita si avvicina e le due squadre sono pronte a sfidarsi.

Sarà la Bosnia l’ultimo ostacolo tra l’ Italia e il Mondiale 2026. La squadra guidata da Sergej Barbarez ha eliminato il Galles a Cardiff dopo una lunga battaglia conclusa ai calci di rigore (5-3), guadagnandosi la finale playoff contro gli azzurri, in programma il 31 marzo a Zenica, il piccolo fortino dei bosniaci alle porte di Sarajevo. I padroni di casa erano passati in vantaggio al 51’ con James, autore di un tiro da 30 metri, prima del pareggio di Edin Dzeko, arrivato all’86esimo con un colpo di testa. Dal dischetto il rigore finale porta la firma del giovanissimo Kerim Alajbegovic. Il volto della Bosnia è proprio quello di un gruppo capace di unire esperienza e talento emergente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal 40enne Dzeko al 18enne Alajbegovic, la Bosnia sfida l’Italia. Gattuso: “Ora dobbiamo scalare l’Everest”

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