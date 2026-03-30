Jannik Sinner ha vinto il torneo di Miami, aggiudicandosi anche la finale contro Jiri Lehecka con due set 6-4, dopo aver già trionfato a Indian Wells. Con questa vittoria, l'azzurro diventa il 13° tennista nella storia a conquistare il Sunshine Double nello stesso anno. Durante un evento, Sinner ha anche fatto un'incitazione a un collega, affermando che sarà una partita difficile, ma che si tratta di un momento positivo per l'Italia.

Jannik Sinner realizza il Sunshine Double vincendo anche il torneo di Miami dopo Indian Wells. L'azzurro ha battuto in finale Jiri Lehecka con un doppio 6-4, diventando il 13° giocatore nella storia a centrare la doppietta Indian Wells-Miami nello stesso anno. Ecco le sue parole a fine partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner incita Gattuso: "Sarà tosta, ma è un momento incredibile per l'Italia"

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