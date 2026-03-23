Gattuso sprona l’Italia | Basta alibi è il momento di gioire

Da dayitalianews.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio del ct: concentrazione e niente scuse. A Coverciano, Gennaro Gattuso ha parlato con chiarezza alla sua Italia in vista della semifinale playoff per i Mondiali contro l’Irlanda del Nord (l’Italia si appresta a giocarsi la qualificazione ai Mondiali 2026 sfidando l’Irlanda del Nord:  a Bergamo, giovedì 26 marzo alle 20:45 ). Il tecnico azzurro ha invitato tutti a non cercare giustificazioni e a restare focalizzati sull’obiettivo. “ Niente alibi, i calendari li conosciamo. Non serve pensare a ciò che poteva essere fatto diversamente”, ha dichiarato. Il lavoro svolto con lo staff è stato intenso e ora, secondo Gattuso, è fondamentale mantenere serenità e trasmettere fiducia, senza lasciarsi condizionare dal passato glorioso della Nazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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