ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio del ct: concentrazione e niente scuse. A Coverciano, Gennaro Gattuso ha parlato con chiarezza alla sua Italia in vista della semifinale playoff per i Mondiali contro l’Irlanda del Nord (l’Italia si appresta a giocarsi la qualificazione ai Mondiali 2026 sfidando l’Irlanda del Nord: a Bergamo, giovedì 26 marzo alle 20:45 ). Il tecnico azzurro ha invitato tutti a non cercare giustificazioni e a restare focalizzati sull’obiettivo. “ Niente alibi, i calendari li conosciamo. Non serve pensare a ciò che poteva essere fatto diversamente”, ha dichiarato. Il lavoro svolto con lo staff è stato intenso e ora, secondo Gattuso, è fondamentale mantenere serenità e trasmettere fiducia, senza lasciarsi condizionare dal passato glorioso della Nazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Gattuso sprona l’Italia: “Basta alibi, è il momento di gioire”

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