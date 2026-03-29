Sinner sogna il Sunshine Double | ecco chi ci è riuscito prima di lui

Il tennista italiano punta a conquistare il Sunshine Double, un premio riservato a chi vince consecutivamente il torneo di Indian Wells e quello di Miami. Prima di lui, in sei occasioni, altri giocatori sono riusciti nell’impresa, diventando così solo pochi tra i migliori della storia a raggiungere questo risultato. Ora si prepara a sfidare il suo avversario per tentare di entrare in questa ristretta lista.

Ci sono riusciti solo in 7, a dimostrazione di quanto l'impresa richieda la capacità straordinaria di mantenere un rendimento continuo di altissimo livello per diverse settimane. Il Sunshine Double, ovvero la combo Indian Wells-Miami vinti consecutivamente, è rimasta un tabù per molti giocatori. A Jannik Sinner il compito di completare anche questo obiettivo, in una fase della sua carriera in cui il record, anzi i record, sono all'ordine del giorno per lui. Questi i 7 maestri da cui prendere spunto, ovvero i 7 che ci sono riusciti prima di lui, dal 1991 al 2017. Il primo a riuscirci, nel 1991, fu Jim Courier, in quella che poi diventò l'annata del suo primo trionfo Slam, al Roland Garros. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner sogna il Sunshine Double: ecco chi ci è riuscito prima di lui Articoli correlati Sinner in finale a Miami (contro Lehecka) sogna di conquistare il Sunshine DoubleAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Miami Open, Sinner da record vola ai quarti sogna il Sunshine DoubleUn Sinner stellare, che dopo la vittoria nel Master 1000 di Indian Wells continua a macinare vittorie anche nel torneo di Miami. Contenuti utili per approfondire Sunshine Double Temi più discussi: Operazione Sunshine Double: Sinner insegue i suoi sogni e punta dritto alla storica doppietta!; ATP Miami, la preview: Sinner sogna il Sunshine Double, Tiafoe vuole tornare a battere un top 10; Sinner vola in semifinale a Miami: l’azzurro sogna il Sunshine Double; Sinner tra il sogno Sunshine Double, il record di Djokovic e il fair play: ora c'è l'ostacolo Michelsen. ATP Miami, la preview: Sinner sogna il Sunshine Double, Tiafoe vuole tornare a battere un top 10I precedenti sorridono a Jannik Sinner, che conduce per 4-1 su Frances Tiafoe. E l'azzurro è reduce da 25 vittorie consecutive contro tennisti ... ubitennis.com LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: caccia al Sunshine Double con l’incognita meteoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI ... oasport.it Sabalenka supera Gauff e conquista il Miami Open, completando il Sunshine Double x.com Ed è Sunshine Double Sabalenka supera Gauff per 6-2, 4-6, 6-3 e ottiene il titolo di Miami concedendo solo un set in tutto il torneo - facebook.com facebook