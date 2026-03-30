Jannik Sinner ha vinto il torneo di Miami, completando così il Sunshine Double dopo aver trionfato a Indian Wells. In finale, ha battuto Jiri Lehecka con due set 6-4, in una partita influenzata dal maltempo che ha causato un ritardo e uno stop di un'ora e mezza dopo il primo set. La vittoria conferma il successo dell’azzurro nel circuito ATP.

Il Sunshine Double di Jannik Sinner è realtà. Dopo Indian Wells, l'azzurro conquista anche Miami battendo in finale Jiri Lehecka con un doppio 6-4, in una partita segnata dal maltempo con l'inizio in ritardo e lo stop di un'ora e mezza dopo il primo set. Sinner ha giocato una partita accorta e puntuale, alzando il livello nei momenti chiave della partita. Il tutto, come accaduto in tutto il corso del torneo, supportato da un grande servizio. Nella storia del tennis maschile, Sinner è l'ottavo a farcela, ma è il primo a completare l'opera senza perdere alcun set nel percorso. Una statistica che si inserisce nell'altro record raccontato già negli scorsi giorni: sono infatti ora 34 i set vinti consecutivamente dall'azzurro nei Masters 1000, a partire dal cammino immacolato sul cemento indoor di Parigi (novembre 2025). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, il punto che stende Lehecka: "Inimmaginabile", trionfo a Miami

Articoli correlati

Leggi anche: A che ora Sinner-Lehecka, Finale ATP Miami 2026: programma, tv, streaming

Sinner-Lehecka, finale Miami 2026: a che ora e dove vederla in diretta tv e in streamingJannik all'Hard Rock Stadium sfida il tennista ceco nel match che vale il titolo del 1000 in Florida e il Sunshine Double, nove anni dopo Roger...

Una selezione di notizie su Sinner il punto che stende Lehecka...

Temi più discussi: Sinner, il gesto di fair play fa impazzire i tifosi: cosa ha fatto con Moutet. VIDEO; Date il punto a lui: Sinner, che sportività contro Moutet; Sinner che bolide, Tiafoe neanche si muove: punto e vittoria; Sinner, grande sportività: ammette il tocco e concede il punto a Moutet (VIDEO).

Sinner, bellissimo gesto di fair play a Miami: concede il punto a Moutet che lo applaudeVittoria per Jannik Sinner al Miami Open, 6-1, 6-4 che gli riserva un posto agli ottavi di finale. Da sottolineare la grande onestà dell'azzurro nel quarto game del secondo set, quando sul servizio di ... sport.sky.it

Sinner che bolide, Tiafoe neanche si muove: punto e vittoriaJannik Sinner allunga a 29 la sua striscia di vittorie consecutive con6-2 6-2 su Tiafoe in Atp ... msn.com

Formula 1, MotoGP, Tennis e speriamo anche calcio! Dopo aver vinto a Miami, Jannik Sinner nel sottolineare tutta la sua fierezza nell'essere italiano ha fatto un passaggio anche sulla Nazionale guidata da Gennaro Gattuso, nella speranza che tra le tante - facebook.com facebook

La dedica di Jannik Sinner, dopo la finale del Masters 1000 di Miami vinta per 6-4 6-4 su Jiri Lehecka, è per l’ennesima grande giornata per lo sport italiano, su cui di questi tempi non sembra davvero mai tramontare la vittoria. [...] La seconda metà della Sunsh x.com