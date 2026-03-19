Rosenior reagisce alle critiche per il pizzino a Garnacho | la risposta in conferenza è glaciale
Il tecnico dei Blues ha risposto in modo glaciale alle critiche ricevute dopo aver passato un pizzino a Garnacho durante la partita di Champions contro il PSG. La vicenda ha suscitato attenzione, e la sua reazione in conferenza stampa è stata immediata e senza mezzi termini, lasciando pochi dubbi sulla sua posizione. La vicenda riguarda esclusivamente il gesto durante la partita e le successive dichiarazioni pubbliche.
Il tecnico dei Blues era finito nel mirino a causa del biglietto passato al calciatore nella sfida di Champions, ormai compromessa, col PSG. "La gente parlerà ugualmente di me anche se respiro male". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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