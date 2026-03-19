Rosenior reagisce alle critiche per il pizzino a Garnacho | la risposta in conferenza è glaciale

Il tecnico dei Blues ha risposto in modo glaciale alle critiche ricevute dopo aver passato un pizzino a Garnacho durante la partita di Champions contro il PSG. La vicenda ha suscitato attenzione, e la sua reazione in conferenza stampa è stata immediata e senza mezzi termini, lasciando pochi dubbi sulla sua posizione. La vicenda riguarda esclusivamente il gesto durante la partita e le successive dichiarazioni pubbliche.